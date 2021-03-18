Dağcıların Çukurova'daki tırmanış rotası: Kapıkaya Kanyonu

AA

Bitki örtüsü ve metrelerce uzunlukta dik yamaçlarıyla tırmanışçıları kendine çeken kanyon, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi riskleri bulunmayan Kapıkaya'ya gelen dağcılar, tırmanış sonrası kanyonu zirveden seyretmenin tadını çıkarıyor.

Bölgede, kaya tırmanışı dışında dağ yürüyüşleri, foto safari, trekking gibi sporlar için de elverişli alanlar bulunuyor.

Foto safariye gelenlerin doğanın tüm renklerini görebildiği, dağ yürüyüşü yapanlar için doğal güzergahların bulunduğu kanyon, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Dağcılık eğitmeni ve doğa sporcusu Yaşar Nalyapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki tırmanış rotalarının, yeni başlamak isteyen dağcılara da hitap ettiğini belirtti.

Nalyapan, "Sadece doğa yürüyüşüyle yetinmeyen arkadaşlarımız oluyor, onlara kaya tırmanışı ve ip inişi eğitimi veriyorum. İlk defa deneyen arkadaşlarımız şu ana kadar 200'ü geçmiştir. Yapamayacağını düşünen, sonradan gelip de bağımlısı olan arkadaşlarımız var." dedi.

Kanyonun her seviyeden dağcı ve kaya tırmanışçısı için birçok yer barındırdığını belirten Nalyapan, "Bulunduğumuz noktada ileri ve geri olmak üzere yaklaşık 100 metrelik alanda 70-80 tırmanış rotası var. En basitten en zora doğru birçok rotaya sahip." diye konuştu.

Nalyapan, dağcılığın adrenalin yüklü bir spor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tırmanış gerçekten bir tutku yani doğa sporları arasında ayrı bir yeri var. Bazılarına 'Ne işiniz var kayaya tırmanıyorsunuz' diye çok garip gelebiliyor. Çok sıra dışı bir spor olarak görünüyor ama emniyet alındıktan sonra korkulacak hiçbir şey yok. Türkiye'nin birçok noktasında tırmanış şampiyonaları da yapılıyor. Oralarda gördüğüm kadarıyla kıyaslarsak buradaki, tırmanış duvarlarıyla ilk 10'a girebilir diyebilirim. Sadece kaya tırmanışı yapmak için buraya Kıbrıs'tan gelen arkadaşlarımız oluyor."

Yaklaşık 4 yıldır doğa sporlarıyla ilgilenen Ahmet Ergen de Kapıkaya Kanyonu'nun kendisine huzur verdiğini söyledi.

Doğanın, gündelik yaşamın stresinden uzaklaştırdığını vurgulayan Ergen, "Burası öncelikle pozitif düşünce sağlıyor, insan kendini buluyor. Doğanın verdiği enerji mükemmel. Heyecan bağımlılık yapıyor. İlk başlarda korku oluyor tabii ki, sonrasında tutkun oluyorsunuz ve vazgeçmiyorsunuz. Başlangıç ve ileri seviye tırmanış olarak burası kesinlikle çok iyi." dedi.

Yaklaşık 8 yıldır doğa sporlarıyla ilgilenen Erdal Ünveren ise ilk kez kaya tırmanışı yapacağını söyledi.

İlk tırmanışı için heyecanlı olduğunu anlatan Ünveren, "Daha önce inişi yapmıştım. Bu sefer inşallah hem ineceğiz hem çıkacağız, başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.