"Dağcının eli kayaya değecek" deyiminin hayat bulduğu yer: Tekelti Dağı

AA

Tekelti Dağı, her mevsim hem doğa sporcularının hem de bölgeye gelenlerin uğrak yeri oluyor.

Aras Vadisi'nin güneyinde, Aras sıra dağlarının bulunduğu alanda tek başına yükselen 2 bin 500 rakımlı Tekelti Dağı, manzarasıyla bölgenin simgesi olurken, dağcılara da tırmanış imkanı sunuyor.

Teknik ve yarı teknik tırmanış imkanlarıyla dağcıları bölgeye çeken Tekelti, günübirlik zorlu tırmanışlara da olanak sağlıyor.

Tekelti, doğal güzelliği ile dağcıların yanı sıra bölgeye gelip yürüyüş yapan doğa tutkunlarının da beğenisini topluyor.

Milli dağcı Tunç Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekelti Dağı'nın konumu ve görünüşü itibarıyla ilgi çekici bir dağ olduğunu söyledi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin mutlaka Tekelti Dağı'nı merak ettiğini belirten Fındık, "Bu coğrafyanın bilinen en önemli niteliği Ağrı Dağı ancak birçok hoş, tırmanması zevkli olabilecek dağlar var. Tekelti Dağı da bunlardan bir tanesi." dedi.

Fındık, Tekelti'nin görünüş itibarıyla da çok güzel olduğunun altını çizerek, "Kar, buz ve kayalıktan oluşan bir yığın, ilgi çekeceğini düşünüyorum. Çevresindeki ovadan yükselen bir yığın, bir dağcı olarak Tekelti'ye enteresan buluyorum, bu yüzden insanlar gelebilir." diye konuştu.

- "Tekelti 'Dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu yerdir"

ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi dağcı Sabri Sarcan, dağın tırmanış için aranan birçok özelliği sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tekelti Dağı'nın dağcılar açısından en büyük özelliği her mevsimde farklı bir güzelliği sunmasıdır. Örneğin kış aylarında buz ve kar tırmanışı yapabiliyorken yaz aylarında teknik ve yarı teknik tırmanış yapabiliyorsunuz. Tekelti Dağı, dağcılar arasında kullanılan bir deyim olan 'dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu yerdir, bu da demek oluyor ki dağa çıkarken hem ayak hem de ellerinizi kullanarak tırmanıyorsunuz. Bu da dağcılar için en ilgi çekici durumdur."