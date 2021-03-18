"Dağcının eli kayaya değecek" deyiminin hayat bulduğu yer: Tekelti Dağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

"Dağcının eli kayaya değecek" deyiminin hayat bulduğu yer: Tekelti Dağı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve görünüşüyle dünyanın ikinci büyük dağı K2'ye benzetilen Tekelti Dağı, hem doğal güzelliği hem de tırmanış için gerekli özellikleriyle dağcılar başta olmak üzere adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.

AA

Tekelti Dağı, her mevsim hem doğa sporcularının hem de bölgeye gelenlerin uğrak yeri oluyor.

Aras Vadisi'nin güneyinde, Aras sıra dağlarının bulunduğu alanda tek başına yükselen 2 bin 500 rakımlı Tekelti Dağı, manzarasıyla bölgenin simgesi olurken, dağcılara da tırmanış imkanı sunuyor.

Teknik ve yarı teknik tırmanış imkanlarıyla dağcıları bölgeye çeken Tekelti, günübirlik zorlu tırmanışlara da olanak sağlıyor.

Tekelti, doğal güzelliği ile dağcıların yanı sıra bölgeye gelip yürüyüş yapan doğa tutkunlarının da beğenisini topluyor.

Milli dağcı Tunç Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekelti Dağı'nın konumu ve görünüşü itibarıyla ilgi çekici bir dağ olduğunu söyledi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin mutlaka Tekelti Dağı'nı merak ettiğini belirten Fındık, "Bu coğrafyanın bilinen en önemli niteliği Ağrı Dağı ancak birçok hoş, tırmanması zevkli olabilecek dağlar var. Tekelti Dağı da bunlardan bir tanesi." dedi.

Fındık, Tekelti'nin görünüş itibarıyla da çok güzel olduğunun altını çizerek, "Kar, buz ve kayalıktan oluşan bir yığın, ilgi çekeceğini düşünüyorum. Çevresindeki ovadan yükselen bir yığın, bir dağcı olarak Tekelti'ye enteresan buluyorum, bu yüzden insanlar gelebilir." diye konuştu.

- "Tekelti 'Dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu yerdir"

ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi dağcı Sabri Sarcan, dağın tırmanış için aranan birçok özelliği sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tekelti Dağı'nın dağcılar açısından en büyük özelliği her mevsimde farklı bir güzelliği sunmasıdır. Örneğin kış aylarında buz ve kar tırmanışı yapabiliyorken yaz aylarında teknik ve yarı teknik tırmanış yapabiliyorsunuz. Tekelti Dağı, dağcılar arasında kullanılan bir deyim olan 'dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu yerdir, bu da demek oluyor ki dağa çıkarken hem ayak hem de ellerinizi kullanarak tırmanıyorsunuz. Bu da dağcılar için en ilgi çekici durumdur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME