Dagenham & Rbridge - Chesterfield karşılaşma önü

Dagenham & Rbridge ve Chesterfield, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Dagenham & Rbridge 8 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Chesterfield 10 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Dagenham & Rbridge, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Chesterfield son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 397. İddaa'da Dagenham & Rbridge kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Chesterfield kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Dagenham & Rbridge son hafta oynanan Chesterfield maçında 0-1 yenildi.

Chesterfield ise Dagenham & Rbridge karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Dagenham & Rbridge, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Dagenham & Rbridge, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Chesterfield, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Chesterfield, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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