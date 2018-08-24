Dagenham & Rbridge - Hartlepool United düellosu

İngiltere Ulusal Lig maçında Dagenham & Rbridge ile Hartlepool United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Dagenham & Rbridge 1 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken Hartlepool United 6 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Dagenham & Rbridge, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hartlepool United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 328. İddaa'da Dagenham & Rbridge kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Hartlepool United kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Dagenham & Rbridge son haftadaki Halifax Town müsabasında 2-1 yenildi.

Hartlepool United ise Boreham Wood karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Dagenham & Rbridge, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Hartlepool United, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hartlepool United 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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