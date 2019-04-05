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Şelalelerin yaz aylarında su seviyesi düştüğü için kuruduğunu, kış ve ilkbahar aylarında doğal güzelliğiyle büyülediğini kaydeden Ertaş, "Mahallemiz doğa harikası, doğal şelaleleri ile seyredene huzur veren ve görülmesi gereken bir yer. Buranın tanınmasını ve keşfedilmesini bekliyoruz" dedi.