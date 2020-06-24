Bengisu, Türk - Amerikan Televizyonu'nda Özge Övün Sert'in konuğu oldu. Yaşamını Boston'da sürdüren ve Berklee College of Music Vocal Performance ve Music Business Management bölümlerinden mezun Bengisu, dünyada ve ABD'deki Türk müziğine yönelik ilgiyi anlattı. Kendisi de sözleri Pir Sultan Abdal'a bir halk türküsü olan 'Bir Dost Bulamadım' ile müzikseverlerin karşısına çıkan Bengisu, "Uzmanların bu konuya yönelimi çok artmış durumda. Mezun olduğum okuldan, Berklee'den örnek vereyim; şu anda Türk müziği ile ilgili bir departman kuruluyor. İnsanlar çok özen göstermeye başladı. Yöresel enstrümanların kullanılması, yöresel melodilerin kullanılması gibi ögeler ön plana çıkmaya başladı. Burada kanun ya da bağlama çalan, Türk yöresel ezgilerine hakim müzisyenleri gördükçe ben de daha çok hevesleniyorum" dedi.

Bengisu, gelecek projeleriyle ilgili görüşlerini, "Müzik engelleri aşan ve herkese hitap eden bir dildir. Bu yüzden kendi kültürümüzü de eklememiz gerekiyor. Okulda zaten kültürünüzü kullanmak konusunda çok teşvik edildik. Ben de bunu abartmadan, insanları soğutmadan, korkutmadan, doyum ve zevk alacakları şekilde ufak ufak yansıtmaya çalışacağım" sözleriyle dile getirdi.