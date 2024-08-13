VÜCUT TARAMA MEDİTASYONU NASIL YAPILIR?

Mümkünse telefonunuz da dahil olmak üzere odanızdaki tüm dikkat dağıtıcı unsurları kaldırın. Rahat bir pozisyonda uzanın. Gözlerinizi kapatın ve yavaşça nefes alın. Vücudunuzun yatak üzerindeki ağırlığına dikkat edin. Yüzünüze odaklanın. Çenenizi, gözlerinizi ve yüz kaslarınızı yumuşatın. Boynunuza ve omuzlarınıza geçin. Onları gevşetmeye çalışın. Kollarınıza ve parmaklarınıza doğru hareket ederek vücudunuzda aşağı doğru devam edin. Karnınıza, sırtınıza, kalçalarınıza, bacaklarınıza ve ayaklarınıza doğru devam edin. Her bir parçanın nasıl hissettirdiğine dikkat edin. Zihniniz dağılırsa, odağınızı yavaşça vücudunuza geri kaydırın. İsterseniz, ayaklarınızdan başınıza doğru ters yönde tekrarlayabilirsiniz.