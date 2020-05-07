Daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği Arjantin'deki Ukraynalıları Türkiye getirdi

AA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafı, Arjantin’den vatandaşlarını geri getirmek için uçaklarını gönderen 6 ülke ile görüşüp ilgili kolaylıkları sağlamalarını rica etti ama maalesef talebimiz reddedildi." dedi.

Sybiha, Türkiye'nin jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ukrayna vatandaşlarının, Türkiye’nin vatandaşları için THY ile Buenos Aires'ten düzenlediği özel tahliye seferine alınması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik ve olumlu cevap aldık. Bunun için çok minnettarız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Vural Altay ile Ankara’da çalıştığı dönemde tanıştıklarını belirten Sybiha, "Bu husus iletişimimizi kolaylaştırdı ve bu süreç içerisinde hep anlayışlı ve yardımsever bir yaklaşımla karşılandık." diye konuştu.

Büyükelçilik olarak gelen Ukrayna vatandaşlarının karantina kurallarına uyacaklarına dair garanti verdiklerine aktaran Sybiha, bu kişilerin Minsk üzerinden Ukrayna'ya gönderileceği bilgisini verdi.

Sybiha, daha önce de Türkiye'nin destekleriyle çok sayıda Ukraynalıyı birçok ülkeden Ukrayna'ya gönderebildiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Genel olarak Türk tarafının destekleri ile Büyükelçilik olarak 3 binden fazla vatandaşımızı Ukrayna’ya geri gönderdik. Burada hem Türkiye’deki hem de diğer ülkelerdeki vatandaşlarımızı kastediyorum çünkü İstanbul bir merkez olarak belirlendi. Bunun yanı sıra her hafta vatandaşlarımızı Karasu-Chornomorsk feribot seferiyle Ukrayna’ya düzenli olarak gönderiyoruz. Burada yardımları için Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer’e ve THY CEO’su Bilal Ekşi’ye özelikle teşekkür etmek istiyorum."

Sybiha, Türkiye ile Ukrayna makamları arasındaki olumlu etkileşimin devam etmesi temennisini dile getirdi.

Türk yetkililerle görüştükleri hassas bir konunun da, durumu aciliyet gösteren Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’deki hastanelerde ameliyat olmaları için gerekli izinlerin alınması olduğunu belirten Sybiha, "Bu tür vaka sayısı çok değil ama acil. Hatta şunu diyebilirim ki bazı hastaların hayatı doğrudan Türkiye’de ameliyat olma ihtimaline bağlı." dedi.