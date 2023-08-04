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        Haberler Yaşam Daha önce duymadığınız birbirinden ilginç 15 gerçek!

        Ortamlarda kullanabileceğiniz daha önce duymadığınız 15 ilginç bilgi

        Gün koşuşturması arasında kendimize bir şeyler katmak zor olabiliyor. Genel kültürünüzü artıracak ve arkadaş ortamlarında kullanabileceğiniz daha önce duymadığınız birbirinden ilginç 15 bilgiyi haberimizde derledik.

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:36
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        1

        İPEK BÖCEKLERİ

        İpek böcekleri, 56 günde kendi ağırlıklarının 86.000 katı kadar beslenirler.

        2

        AKCİĞER

        Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür.

        3

        SU AYGIRLARI

        Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır.

        4

        TAVŞAN VE PAPAĞANLAR

        Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.

        5

        LİMON

        Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.

        6

        KITALAR

        Dünya üzerindeki kıtaların isimleri hep aynı harfle başlar ve hep aynı harfle biter.

        7

        YUNUSLAR

        Yunuslar gözleri açık uyurlar.

        8

        BAMBU

        Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzayabilir.

        9

        SICAK SU

        Sıcak su soğuksudan daha ağırdır.

        10

        SİLGİ

        Silgiler, kurşun kalemindeki 'grafit' maddesiyle reaksiyona girdiği için yazıyı siler.

        11

        BİSKÜVİLER

        Bisküvilerin üstündeki delikler pişirilirken havanın sızmasını sağlar ve bu sayede bisküvilerin şekli bozulmaz.

        12

        KÖPEKLER

        Köpeklerin ter bezleri ayaklarının altındadır.

        13

        FİLLER

        Filler, zıplamayan tek memeli türdür.

        14

        YUMURTA

        Yumurtanın rengi tavukların kulak memesine bakılarak anlaşılabilir.

        Kaynak: Gloob

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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