Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

DAİB'den 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracat

AA

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi 17 ildeki firmalarca 9 ayda yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,76 artarak 1 milyar 340 milyon 406 bin dolar oldu

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi 17 ildeki firmalarca bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 340 milyon 406 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 181 ülkeye ihracat yapıldı. Bu dönemde birliğin 9 aylık ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 4,76 artarak 1 milyar 340 milyon 406 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın 9 aylık döneminde tarım ürünlerinden 204 milyon 433 bin dolarlık, madencilik sektöründen 61 milyon 233 bin dolar ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 8,17'lik artışla 221 milyon 129 bin, madencilik sektöründen yüzde 19,33'lük artışla 73 milyon 80 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İHRACATIN BÜYÜK BİR KISMI SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN

Aynı dönemde birlik üyelerinin ihracatının 1 milyar 46 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Bu kapsamda sanayi sektöründe ihracatta ilk sırayı 183 milyon dolar ile makine sektörü aldı. Bu sektörü 68 milyon dolar ile kimyevi madde, 157 milyon dolar ile de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Birlik, tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 27 milyon 258 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 35 milyon 531 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 26 milyon 46 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de yılın 9 ayında 105 milyon 834 bin dolarlık ihracat yapıldı. İller bazında bakıldığında ise 9 aylık süreçte en çok ihracat artış oranı Siirt, Erzincan, Van, Elazığ, Batman ve Erzurum'dan görüldü.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Birliğin ocak-eylül dönemdeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak yer aldı. Söz konusu 9 ayda Irak'a 298 milyon 772 bin dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 87 milyon 716 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 80 milyon 256 bin dolarla Almanya, 66 milyon 39 bin dolarla İran, 34 milyon dolarla İsrail, 31 milyon 102 bin dolarla Libya, 29 milyon 451 bin dolarla Gürcistan takip etti.

İHRACAT SÜREKLİ ARTIŞTA

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatta sürekli artış görüldüğünü belirterek "Ocak ve eylül arasında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 4, 6 oranında artarak 1 milyar 340 bin dolar oldu." dedi.

İhracattaki artışın sevindirici olduğunu aktaran Tanrıver, bu durumun bölgedeki insanlarda ihracata dayalı ticaret anlayışının gelişmesinden kaynaklandığını anlattı. Tanrıver, üye ve firma odaklı çalışıp insanları ihracatla buluşturduklarını dile getirerek "Önümüzdeki süreçlerde ihracatımızı artırıp ülkenin ortalama ihracat oranını geçeceğiz. 9 ayda 17 ilimizin yanı sıra Erzurum'dan da yüzde 32,56'lık artış var. Bu seneki hedefimiz 2 milyar dolarlık ihracat. Yaklaşık 3 ayımız var, takriben 2 milyar dolarlık ihracatla bu seneyi kapatacağız." diye konuştu.

ÇEÇENİSTAN, VLADİKAVKAZ VE NALÇİK'E ÇIKARMA YAPILDI

Tanrıver, yatırımlar sayesinde ihracatın daha çok artacağına işaret ederek "Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ilk ihracatçı birliğiz. Komşu ülkelere yakın ve 5 ülkeye sınır olan birliğiz. Türkiye'de kimsenin bugüne kadar heyet programı yapmadığı Çeçenistan, Vladikavkaz ve Nalçik gibi Rusya'ya bağlı bölgelere heyetimizle çıkarma yaptık, buralardan olumlu sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

İhracatçı firmalara devlet tarafından her zaman teşvik verildiğini vurgulayan Tanrıver, ihracatçıya hem devlerin hem de DAİB'in her türlü desteği sağlandığını söyledi.

Tanrıver, Irak'ta siyasi kriz ve Suriye'deki olaylardan birlik olarak etkilendiklerini kaydederek "Gürcistan'daki para biriminin değersizleşmesi de bizi etkileyenler arasında. Bütün bunlara rağmen biz yeni hedef pazarları araştırıyoruz. Hedefimizde Afrika ülkeleri var. Krizler üretim ve ihracatla aşılır. Üretim olmadan bir şey olmaz, bu hedef doğrultusunda çalışıyor ve ihracatçılarımızın emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Halıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek
İŞ-YAŞAMHalıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek
Yeni şubesini Sivas'ta açtı
İŞ-YAŞAMAnadolubank Sivas şubesini açtı
Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir
İŞ-YAŞAMKöprü ve otoyollardan 1,4 milyar lira gelir
İplik ithalatına korunma önlemi - Haberler
İŞ-YAŞAMİplik ithalatına korunma önlemi
'Saygıyla tüm sorunlar çözülür'
İŞ-YAŞAMABD-Çin görüşmelerinde ilerleme
Bakan Albayrak: Ekim ayında enflasyon yüzde 9'dan çok daha düşük olacak
İŞ-YAŞAM'Bu yıl yüzde 0.5-1 arasında büyürüz'
SON DAKİKA! Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir? - Haberler
İŞ-YAŞAMHakan Atilla'ya yeni görev
Beyaz eşya satışları Eylül'de yükseldi - Haberler
İŞ-YAŞAMBeyaz eşya satışları Eylül'de yükseldi
Beyaz eşyada üretim yüzde 2 düştü ihracat yüzde 1 arttı
İŞ-YAŞAMBeyaz eşyada üretim düştü ihracat arttı
Kışlık sebzede yerlilik oranını artırma hedefi
İŞ-YAŞAMKışlık sebzede hedef yüzde 50 yerlilik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X