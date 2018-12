Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin, 2013 yılı sonunda global IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlamasıyla birlikte Hoşdere tesisinde açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi 5’inci yaşını kutluyor.

Almanya’dan Japonya’ya kadar 40’tan fazla ülkeye hizmet veren Küresel IT Çözümleri Merkezi, yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlıyor. Daimler ağı kapsamında Mercedes-Benz Türk’ün önemine değinen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "2013 yılından bu yana toplam 4 milyon euro'yu aşan yatırımla Daimler’in devreye aldığı Küresel IT Çözümler Merkezi sayesinde Türkiye’den tüm dünyaya bilişim teknolojileri ve uzmanlığı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Sadece bu merkez sayesinde 25 milyon euro'luk mühendislik ihracatı kaydettik" dedi.

Sülün, dijitalleşen dünyada şirketlerin iş yapma yöntemleri değiştiğini ve günümüzde otomotiv sektörünün en değerli kaynakları arasında veri toplamak ve bunun analizinin olduğunu söyledi.

'GLOBAL BİR ORGANİZSYON OLMAK İSTİYORUZ'



Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, "Türkiye, ana şirketimiz Daimler için önemli ve büyüyen bir pazar konumunda. Daimler’in Hindistan’ın ardından dünyada 2’nci olarak, 2013 yılı sonunda kurduğu Mercedes-Benz Türk Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin İstanbul’da açılması bunun en büyük örneklerinden biri" dedi.

Dünya genelinde 40’tan fazla ülkeye hizmet verdiklerini kaydeden Engindeniz, "Merkezimizi daha da geliştirerek yeteneklerimizin, teknik bilgi ve birikimlerimizin farklı kültürlerle harmanlandığı, güçlü ve uluslararası ekiplerin yer aldığı dünya çapında bir organizasyona dönüştürmek çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ'

Yolcu ve yük ulaşım çözümlerinde sadece ürünler değil, aynı zamanda bir ekosistem sunmayı hedeflediklerini kaydeden Daimler IT Ortak Çözümler ve Servisler Direktörü Christoph Röger, "Bu sebeple ürün ve dijital alanda ‘CASE’ (Connected, Autonomous, Shared Services, Electric; bağlanılabilirlik, otonom sürüş, paylaşılan hizmetler ve elektrikli araçlar) adı altında stratejilerimizi yeniledik. Bu kapsamda verinin kullanımı ve bilişim teknolojileri yatırımlarının önemi çok daha artıyor. Bu önemli yatırımı İstanbul’da gerçekleştirerek, Türkiye’nin kaliteli iş gücü potansiyeline duyduğumuz güveni bir kez daha kanıtladığımıza inanıyoruz" dedi.

3 EKİBE 37 BİN 500 LİRALIK ÖDÜL DAĞITTI

Mercedes-Benz Türk'ün ‘Discover the Future of Mobility’ konusuyla düzenlediği HACK.ISTANBUL'un ödül töreni, şirketin Küresel IT Merkezi’nin 5’inci yıl kutlamasında gerçekleştirildi. Toplam bin 300 başvuru alan HACK.ISTANBUL'da 13 takımdan oluşan 55 kişi yarıştı.

Girişimciler, iki gün boyunca 24 saat aralıksız olarak geleceğin mobilite çözümlerine odaklandılar. Bağlanılabilirlik, otonom sürüş, paylaşılan hizmetler ve elektrikli araçlar konularında çalışmaların yapıldığı etkinlikte, ilk 3’e girenlere toplamda 37 bin 500 TL’lik para ödülü verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ