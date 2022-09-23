Daimler Trucks'tan Çin açılımı

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Hannover Ticari Araç Fuarı'nda elektrik ve hidrojenle çalışan ticari araçlarını tanıtan Daimler Trucks, Çin'de ticari araç üretimine başladı.

Çinli Foton Motor ile ortak bir girişim kuran şirket, ülkede Mercedes-Benz marka kamyonlar üretecek.

Çin, dünyanın en büyük otomobil pazarı olduğu gibi aynı zamanda en büyük ticari araç pazarına da ev sahipliği yapıyor.

Ülkede 2021 yılında 1.5 milyon adet ağır ticari araç satılmıştı. Raporlar, Çin ticari araç pazarının ABD, Japonya ve Avrupa'nın toplamında daha büyük olduğunu ortaya koyuyor.

FAW, Jiefang, Dongfeng ve Sinotruk gibi yerli markalar, fiyat avantajı sebebiyle Çin ticari araç pazarında söz sahibi konumundalar.

Daimler Truck bugüne kadar ülkede Auman isimli ortak girişim markasıyla varlık gösterirken, Mercedes-Benz marka kamyonlarını ise Almanya'da ithal ediyordu.

Daimler Truck'ın Çin'de 50 bin adet Actros modeli üretmek istediği belirtiliyor.