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Dairede çıkan yangında hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

AA

Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet Ekşi'nin (68) ikamet ettiği dairede yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede ise Ekşi'nin cesedi bulundu. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ekşi'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Öte yandan yangının evdeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı öne sürüldü.