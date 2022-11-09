Dairede çıkan yangında hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Dairede çıkan yangında hayatını kaybetti
ABONE OL

Antalya'da evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Antalya'da, apartman dairesinde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti. Yangını söndüren ekiplerce bulunan yaşlı adamın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna götürüldü

Dairede çıkan yangında hayatını kaybetti
Dairede çıkan yangında hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
AA

Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet Ekşi'nin (68) ikamet ettiği dairede yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede ise Ekşi'nin cesedi bulundu. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ekşi'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Öte yandan yangının evdeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı öne sürüldü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

RTÜK'ten TV 5'e 'Hakan Şükür' incelemesi
GÜNDEM RTÜK'ten TV 5'e 'Hakan Şükür' incelemesi
KRİTİK ZİRVE! Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
GÜNDEM Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
Kuduz vakası son dakika: Kuduz tedavisi gören Mustafa'yı kaybettik! - Kuduz olan çocuk ne oldu? Kuduz olan çocuk son durum
GÜNDEM Kuduz tedavisi gören Mustafa'yı kaybettik!
Ağrı'da kazada can veren 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi! - son dakika haberleri
GÜNDEM Büyük acı! 8 cenaze ailelere teslim edildi!
Madrid yerine Mardin’e geldiler
GÜNDEM Madrid yerine Mardin’e geldiler
Tartıştığı arkadaşı tabancayla öldürdü - Güncel haberler
GÜNDEM Tartıştığı arkadaşı tabancayla öldürdü
Tarsuslulardan tepki: 'Gizemli ev'de kimse kaybolmadı
GÜNDEM Tarsuslulardan tepki: 'Gizemli ev'de kimse kaybolmadı
AK Parti'de 2023 hedefi: Çıtayı daha da yükseltmek
GÜNDEM AK Parti'de 2023 hedefi: Çıtayı daha da yükseltmek
Feci olay! Salıncağın ipi boynuna dolandı
GÜNDEM Feci olay! Salıncağın ipi boynuna dolandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.