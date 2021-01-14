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Dakar Rallisi'nde 11. etap tamamlandı

Onbirinci etabı, otomobil kategorisinde Katarlı Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sunderland birinci bitirdi

Dakar Rallisi'nde 11. etap tamamlandı

2021 Dakar Rallisi'nin onbirinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin 11. etabı, El-Ula kenti ile Yanbu limanı arasındaki 511 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 34 dakika 24 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah elde etti.

X-Raid Mini JCW'den Fransız Stephane Peterhansel 1 dakika 56 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı İspanyol Carlos Sainz ise 2 dakika 26 saniye farkla üçüncü oldu.

Onbirinci etabın ardından Peterhansel, 2011, 2015 ve 2019 yılları şampiyonu Nasser Al-Attiyah'ın 15 dakika 5 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Büyük Britanyalı Sam Sunderland, 4 saat 35 dakika 12 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Rockstar Energy Husqvarna ekibinden Şilili Pablo Quintanilla, liderin 2 dakika 40 saniye arkasından ikinci, Monster Energy Honda takımından Arjantinli Kevin Benavides ise 6 dakika 24 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Kevin Benavides, Sam Sunderland'in 4 dakika 12 saniye önünde liderliğini sürdürdü.

Dakar Rallisi'nin 12. ve son etabı yarın Yanbu limanı ile Cidde kenti arasındaki 225 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

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