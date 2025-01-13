Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Dakar Rallisi'nde 8. etap tamamlandı! - Motor Sporları Haberleri

        Dakar Rallisi'nde 8. etap tamamlandı!

        2025 Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Henk Lategan, motosiklet sınıfında Arjantinli Luciano Benavides zirvede tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 18:10 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dakar Rallisi'nde 8. etap tamamlandı!
        ABONE OL

        Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Al Duwadimi ile Riyad kentleri arasındaki 487 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

        Otomobil sınıfında Toyota Gazoo ekibinden Henk Lategan, 4 saat 51 dakika 54 saniyeyle en iyi zamana imza atarak rallideki ikinci etap galibiyetini elde etti.

        Güney Afrikalı Guy David Botterill (Toyota Gazoo), 1 dakika 47 saniye farkla ikinci, Fransız Mathieu Serradori (Century) ise liderin 4 dakika 4 saniye gerisinde üçüncü oldu.

        Genel klasmanda Lategan, 42 saat 5 dakika 2 saniyelik derecesiyle Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi'nin (Overdrive) 5 dakika 41 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

        MOTOSİKLETTE BENAVITES'TEN İLK ETAP GALİBİYETİ

        Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM ekibinden Luciano Benavides, 4 saat 50 dakika 46 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak ilk etap galibiyetine ulaştı.

        Arjantinli sürücüyü, 2 dakika 8 saniye farkla Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) ve 2 dakika 14 saniye geriden İspanyol Tosha Schareina (Monster Energy Honda) takip etti.

        Etabı 7. sırada bitiren Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), genel klasmanda 44 saat 26 dakika 52 saniyelik süresiyle Schareina'nın 11 dakika 3 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.

        Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Riyad ile Haradh kentleri arasındaki 357 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!