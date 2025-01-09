Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Dakar Rallisi'nde motosiklette Benavides'ten ilk etap galibiyeti - Motor Sporları Haberleri

        Dakar Rallisi'nde motosiklette Benavides'ten ilk etap galibiyeti

        2025 Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde ABD'li Seth Quintero, motosiklet sınıfında Arjantinli Luciano Benavides zirvede tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dakar'da Benavides'ten ilk etap galibiyeti
        ABONE OL

        Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Alula ile Hail kentleri arasındaki 428 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

        Otomobil sınıfında Toyota Gazoo ekibinden Seth Quintero, 4 saat 32 dakika 53 saniyeyle en iyi zamana imza atarak rallideki ikinci etap galibiyetini elde etti.

        Dakar Rallisi'nde 5 şampiyonluğu bulunan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), aldığı 10 dakika cezasının ardından etap galibiyetini kaybetti ve bir saniye farkla ikincilikle yetindi. İsveçli Mattias Ekström (Ford M-Sport) ise liderin 8 saniye gerisinde üçüncü oldu.

        Genel klasmanda Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), 28 saat 10 dakika 11 saniyelik derecesiyle Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi'nin (Overdrive) 10 dakika 17 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

        REKLAM

        MOTOSİKLETTE BENAVIDES'TEN İLK ETAP GALİBİYETİ

        Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM ekibinden Luciano Benavides, 4 saat 53 dakikayla rakiplerini geride bırakarak ilk etap galibiyetine ulaştı.

        İki dakika cezası verilen Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) 47 saniye farkla ikinci, Şilili Jose Ignacio Cornejo (Hero) ise 1 dakika 31 saniye geriden gelerek üçüncü sırayı aldı.

        Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), genel klasmanda 30 saat 20 dakika 15 saniyelik süresiyle İspanyol Tosha Schareina'nın (Monster Energy Honda) 7 dakika 2 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.

        Dakar Rallisi'nin 6. etabı, bir günlük aranın ardından Hail ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 605 kilometrelik parkurda 11 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"