Lale Orta: Hatalı verilmiş bir penaltı. Ne bir itme, ne bir çekme var. Ufak bir temas var. Penaltıyı gerektirecek bir değme, dokunma değil. Futbol bir temas oyunu. Yanlış bir karar. VAR itmelere, çekmelere çok bariz olmadıkça karışmıyor. Bence bu spesifik yapılmış bir hata. Bir hafif temas var ama hakemle konuşularak, ne gördüğü sorularak müdahale edilebilirdi. Bence gerçekten verilmemesi gereken bir penaltı kararı.