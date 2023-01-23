Dakota Johnson: Beni de yemeye çalışırdı!

İDDİALARI REDDETMİŞTİ



2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanan oyuncu, 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiği ve kaçmasına izin vermediği iddialarıyla gündeme gelmişti.



Effie adındaki kadın, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını ve ilişki ilerledikçe Armie Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etmişti.



Hammer, istismar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana yapılan bu saçma iddialara cevap vermiyorum ama bu bana karşı ahlaksızca yapılan sahte sosyal medya saldırıları ışığında, çocuklarımı dört ay boyunca film çekmek için Dominik Cumhuriyeti'ne tek başlarına bırakmayacağım. Lionsgate, bu konuda beni destekliyor ve bunun için onlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.



Fotoğraflar: AP, Reuters