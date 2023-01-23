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Dakota Johnson: Beni de yemeye çalışırdı!

Dakota Johnson, bir festival esnasında adı ‘yamyamlık’ söylentilerine karışan Armie Hammer hakkında yaptığı esprili bir açıklamada bulundu. ABD'li oyuncu, "Call Me By Your Name'de rol alamadım. Talihsiz bir durumdu. Yönetmen Luca Guadagnino, benden ‘şeftali’ rolünü oynamamı istedi ama takvimimiz uymadı. İyi ki öyle olmuş... Yoksa Armie Hammer’ın yemeye çalıştığı bir başka kadın olurdum!" dedi

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  • Dakota Johnson: Beni de yemeye çalışırdı! - Magazin haberleri

    'Grinin Elli Tonu', 'Suspiria' ve 'Karanlık Kız' filmleriyle adından söz ettiren Dakota Johnson, ABD’nin önemli film festivallerinden biri sayılan 'Sundance’e katıldı. Festivalde İtalyan yönetmen Luca Guadagnino'ya ödül vermek için sahneye çıkan oyuncu, yaptığı şakayla gecenin konuşulan isimlerinden biri oldu.
  • Dakota Johnson: Beni de yemeye çalışırdı! - Magazin haberleri

    Dakota Johnson, yönetmenin 'Call Me By Your Name' projesine övgüler yağdırırken, adı “cinsel taciz ve yamyamlık fantezisi” iddialarıyla yan yana gelen filmin oyuncusu Armie Hammer’a da göndermede bulundu.
  • Dakota Johnson: Beni de yemeye çalışırdı! - Magazin haberleri

    "YOKSA BENİ DE YEMEYE ÇALIŞIRDI!"

    Johnson, “Call Me By Your Name'de rol alamadım. Talihsiz bir durumdu. Luca benden ‘şeftali’ rolünü oynamamı istedi ama takvimimiz uymadı. İyi ki öyle olmuş... Yoksa Armie Hammer’ın yemeye çalıştığı bir başka kadın olurdum!" ifadelerini kullandı.

    Oyuncu, sözlerine, "Yamyamlığın bu kadar popüler olabileceğini kim bilebilirdi?" diyerek, devam etti.
  • Dakota Johnson: Beni de yemeye çalışırdı! - Magazin haberleri

    "KABURGAMI BARBEKÜDE PİŞİRİP YEMEK İSTEDİ"

    ABD’li oyuncu Armie Hammer sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

    Hammer'in eski aşkı Courtney Vucekovich, daha önce söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söylemişti.

    İlişkileri sırasında Armie Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini belirten Vucekovich, "Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip, yemek istedi" demişti.
  • Dakota Johnson: Beni de yemeye çalışırdı! - Magazin haberleri

    İDDİALARI REDDETMİŞTİ

    2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanan oyuncu, 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiği ve kaçmasına izin vermediği iddialarıyla gündeme gelmişti.

    Effie adındaki kadın, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını ve ilişki ilerledikçe Armie Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etmişti.

    Hammer, istismar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana yapılan bu saçma iddialara cevap vermiyorum ama bu bana karşı ahlaksızca yapılan sahte sosyal medya saldırıları ışığında, çocuklarımı dört ay boyunca film çekmek için Dominik Cumhuriyeti'ne tek başlarına bırakmayacağım. Lionsgate, bu konuda beni destekliyor ve bunun için onlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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