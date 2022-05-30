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Haberler Yaşam 'Dal evler' 8 bin 200 yıl önceki köy yaşamını anlatıyor
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Kırklareli'nde 'Dal evler' 8 bin 200 yıl önceki köy yaşamını anlatıyor

Kırklareli'nde Aşağıpınar arkeolojik kazılarında ortaya çıkan, 8 bin 200 yıl önceki insanların köy yaşamı ve tarımsal faaliyetleri, 'Dal evler'de gelecek kuşaklara aktarılıyor

'Dal evler' 8 bin 200 yıl önceki köy yaşamını anlatıyor
AA

Asilbeyli köyü yolu üzerinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında 28 yıl süren ve 2019 yılında sona eren kazılarda önemli bilgilere ulaşıldı.

2012 yılında kurulan, saman ve dallar ile oluşturulan eski yapıları andıran 'Dal evler'de, 8 bin 200 yıl öncesinde bölgede yaşayan çiftçilere ait köy yaşamı, kullandıkları malzemeler ile tarım ve çiftçilik, maketlerle canlandırılıyor.

Dal evler, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti bölgeye çekiyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kırklareli'nin kadim uygarlıklara ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin eşsiz zenginlikleri barındırdığını ifade eden Şen, Trakya topraklarının iki büyük kıta arasında bir geçiş güzergahı olduğunu belirtti.

Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların Aşağıpınar'a yerleştiklerini ifade eden Şen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burası, Anadolu'dan gelen tarım toplumunun tarım kültürünün Trakya'da ilk defa kendini gösterdiği ve buradan Avrupa'ya doğru gelişerek devam ettiği bir güzergah olarak söyleyebiliriz. Burada 8 bin 200 yıllık köy yaşamı mevcut. Biz bu yaşamı maketlerle gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Tarım toplumunun serüvenini çağlar içerisindeki serüvenini burada eşsiz bir deneyimle deneyimleyebilirler. O nedenle turistlerimizi burada ağırlamak, buranın süreci hakkında bilgi vermek bizim için çok önemli olacaktır. Ve kendileri açısından da büyük bir deneyim olacaktır. Tarım toplumunun tarih süreci burada çok güzel deneyimlenebilir. O yüzden meraklılarını buraya bekliyoruz."

"ZİYARETÇİLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Şen, yerli ve yabancı turistleri Aşağıpınar'a açık hava müzesine davet etti.

Açık hava müzesi içerisindeki "Dal evler"in görülmeye değer olduğunu vurgulayan Şen, "Biz bu Aşağıpınar Ören Yeri'nde proje çalışmalarını tamamlayarak buranın bir arkeopark olarak kazandırılmasını ve Kırklareli için turizm alanında, kültür alanında önemli bir destinasyon olması için gayret gösteriyoruz. Bu proje çalışmaları tamamlandığında burası Kırklareli'mizin, turizm açısından tanıtılması, kültür açısından önemli bir merkez olarak kazandırılmasını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

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