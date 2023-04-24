'Emmerdale' ve 'Byker Grove' gibi dizilerde rol alan Dale Meeks'ten acı haber geldi. Meeks'in 47 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Üzücü haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Dale Meeks'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Son olarak ünlü isimler, 'The Hunt for Raoul Moat' adlı projede rol alan Meeks'in ardından taziye mesajı yayınladı.
2003-2006 arasında 'Emmerdale'de 'Simon Meredith' karakterini canlandıran oyuncu, gençlik draması 'Byker Grove'da Declan Donnely ve Ant McPartlin'le birlikte rol almıştı.
Fotoğraflar: Splash News
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