Altın fiyatları 19 Mayıs Perşembe günü bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana yükselişte olan altın fiyatlarında bugün dalgalanma yaşanıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar...

19 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 9:20 sularında 944,25 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.522,85 liradan satılıyor. İşte 19 Mayıs altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ