Dalian Aerbin - Hebei Zhongji düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Aerbin, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Hebei Zhongji takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. 9 puanlı Dalian Aerbin 15. sırada bulunuyor, Hebei Zhongji 15 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Dalian Aerbin, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Hebei Zhongji, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 489 kodlu maçı oynayanlar; Dalian Aerbin galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Hebei Zhongji galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Dalian Aerbin önceki hafta Dalian Yiteng mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Hebei Zhongji ise Jiangxi Liansheng karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Dalian Aerbin, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.

Hebei Zhongji, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Hebei Zhongji, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.