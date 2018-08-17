Dalian Aerbin - Henan Jianye maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Aerbin, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Henan Jianye takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Dalian Aerbin 16 puanla 15. sırada, Henan Jianye 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dalian Aerbin, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Henan Jianye son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 268 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dalian Aerbin kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Henan Jianye sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dalian Aerbin önceki hafta Henan Jianye mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Henan Jianye ise Dalian Aerbin maçında 2-2 berabere kaldı.

Dalian Aerbin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Dalian Aerbin, kendi sahasında 14 gol attı, 10 gol yedi.

Henan Jianye ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Henan Jianye, 8 gol atarken 13 gol yedi.

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