Dalian Aerbin - Shaanxi Chanba maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Aerbin, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Shaanxi Chanba takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 10:30. Dalian Aerbin 32 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Shaanxi Chanba 33 puanda ve 8. sırada. Dalian Aerbin, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shaanxi Chanba son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 254. İddaa'da Dalian Aerbin kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Shaanxi Chanba kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Dalian Aerbin son hafta oynanan Baoding Yingli Yitong maçında 0-1 yenildi.

Shaanxi Chanba, Hangzhou Lucheng karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Dalian Aerbin, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 16 gol yedi.

Shaanxi Chanba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Shaanxi Chanba, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ