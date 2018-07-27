Dalian Aerbin - Tianjin Teda düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Aerbin, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Tianjin Teda takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Dalian Aerbin 10 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Tianjin Teda 15 puanda ve 11. sırada. Dalian Aerbin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tianjin Teda, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 283. İddaa'da Dalian Aerbin kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Tianjin Teda kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Dalian Aerbin son hafta oynanan Tianjin Teda maçında 2-3 yenildi.

Tianjin Teda ise Dalian Aerbin karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Dalian Aerbin, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.

Tianjin Teda ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tianjin Teda, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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