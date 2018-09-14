Dalian Transcendence - Hubei Huakaier maçı heyecanı

Dalian Transcendence ve Hubei Huakaier, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Dalian Transcendence 21 puanla 15. sırada, Hubei Huakaier 15 puanla 16. sırada bulunuyor. Dalian Transcendence son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hubei Huakaier, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 291 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dalian Transcendence kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hubei Huakaier sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dalian Transcendence son haftadaki Fujian müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Hubei Huakaier ise Shanxi Jiayi maçında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dalian Transcendence, 12 gol attı ve 14 gol yedi.

Hubei Huakaier ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hubei Huakaier, 3 gol atarken 16 gol yedi.

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