Dalian Transcendence - Hubei Zhongbo maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Transcendence, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Hubei Zhongbo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. Dalian Transcendence 14 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Hubei Zhongbo 28 puanda ve 1. sırada. Dalian Transcendence son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hubei Zhongbo son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 341 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dalian Transcendence kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hubei Zhongbo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dalian Transcendence önceki hafta Fujian mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Hubei Zhongbo ise Lijiang Jiayunhao karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Dalian Transcendence, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dalian Transcendence, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Hubei Zhongbo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hubei Zhongbo, 8 gol atarken 7 gol yedi.

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