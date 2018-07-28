Dalian Transcendence - Qingdao Hainiu maçı heyecanı

Dalian Transcendence ve Qingdao Hainiu, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. 15 puanlı Dalian Transcendence 14. sırada bulunuyor, Qingdao Hainiu 25 puana sahip ve 5. sırada. Dalian Transcendence son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Qingdao Hainiu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 432 kodlu maçı oynayanlar; Dalian Transcendence galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Qingdao Hainiu galibiyet oranı 0.00.

Dalian Transcendence son haftadaki Fujian müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Qingdao Hainiu ise Meizhou Kejia maçında 1-2 yenildi.

Dalian Transcendence, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Qingdao Hainiu, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Qingdao Hainiu 17 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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