Dalian Yiteng - Beijing Baxy maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Dalian Yiteng ile Beijing Baxy, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Dalian Yiteng 21 puanla 8. sırada, Beijing Baxy 17 puanla 12. sırada bulunuyor. Dalian Yiteng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Beijing Baxy, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 282 kodlu maçı oynayanlar; Dalian Yiteng galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Beijing Baxy galibiyet oranı 0.00.

Dalian Yiteng son hafta oynanan Beijing Baxy maçında 3-1 kazandı.

Beijing Baxy ise Dalian Yiteng karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Dalian Yiteng, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dalian Yiteng, kendi sahasında 13 gol attı, 8 gol yedi.

Beijing Baxy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beijing Baxy, 6 gol atarken 8 gol yedi.

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