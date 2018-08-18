Dalian Yiteng - Fujian maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Yiteng, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Fujian takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. Dalian Yiteng 25 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Fujian 31 puanda ve 5. sırada. Dalian Yiteng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fujian, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 507 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dalian Yiteng kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fujian sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dalian Yiteng önceki hafta Beijing Baxy mücadelesinde 3-1 kazandı.

Fujian, Dalian Transcendence karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Dalian Yiteng, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 12 gol yedi.

Fujian, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Fujian, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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