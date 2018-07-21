Dalian Yiteng - Shenzhen Ruby maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Yiteng, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Shenzhen Ruby takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. 18 puanlı Dalian Yiteng 10. sırada bulunuyor, Shenzhen Ruby 26 puana sahip ve 2. sırada. Dalian Yiteng son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shenzhen Ruby, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 362. İddaa'da Dalian Yiteng kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Shenzhen Ruby kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dalian Yiteng son haftadaki Beijing Baxy müsabasında 3-1 kazandı.

Shenzhen Ruby ise Nanchang Bayi karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dalian Yiteng, 12 gol attı ve 8 gol yedi.

Shenzhen Ruby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shenzhen Ruby, 6 gol atarken 5 gol yedi.

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