Dalkurd - IK Sirius FK maçı istatistikleri

Dalkurd ve IK Sirius FK, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Dalkurd 9 puanla 16. sırada, IK Sirius FK 11 puanla 14. sırada bulunuyor. Dalkurd, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. IK Sirius FK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 351 kodlu maçı oynayanlar; Dalkurd galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, IK Sirius FK galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Dalkurd son haftadaki IK Sirius FK müsabasında 2-1 kazandı.

IK Sirius FK ise Dalkurd maçında 2-1 yenildi.

Dalkurd, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 10 gol yedi.

IK Sirius FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. IK Sirius FK, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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