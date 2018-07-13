Dalkurd - Trelleborg rakamlar

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Dalkurd, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Trelleborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Dalkurd 8 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Trelleborg 11 puanda ve 13. sırada. Dalkurd son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Trelleborg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 177 kodlu maçı oynayanlar; Dalkurd galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Trelleborg galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Dalkurd önceki hafta Trelleborg mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Trelleborg ise Dalkurd karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Dalkurd, 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Trelleborg, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Trelleborg 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.