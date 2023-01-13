Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA
ABONE OL

Dallas'lı Luka Doncic'ten Los Angeles Lakers karşısında triple-double!

NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 119-115 mağlup etti. Dallas’ta Luka Doncic, 35 sayı, 14 ribaund, 13 asistle triple-double yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Dallas'lı Luka Doncic'ten Los Angeles Lakers karşısında triple-double!
İHA

NBA’de normal sezona 6 karşılaşma ile devam edildi. Gecenin öne çıkan maçında Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers’ı 119-115 mağlup ederek bu sezonki 23. galibiyetini elde etti. Dallas’ın yıldız oyuncusu Luka Doncic, Lakers karşısında 35 sayı, 14 ribaund ve 13 asistle triple-double yaptı. Lakers’ta, Russell Westbrook’un 28 sayısı ve Lebron James’in 24 sayı, 16 ribaundluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

LILLARD'IN 50 SAYISI YETMEDİ

Damian Lillard, 50 sayıyla oynadığı maçta, takımı Portland’ın, Cleveland Cavaliers karşısında 119-113 kaybetmesine engel olamadı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 sayı, 5 ribaund, Jarrett Allen 24 sayı 10 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarı oldular. Milli basketbolcu Cedi Osman, 8 dakika 29 saniye parkede kaldı ve 2 sayı, 1 ribaundluk performans sergiledi.

NBA’de bu gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers: 114 - Oklahoma City Thunder: 133
Brooklyn Nets: 98 - Boston Celtics: 109
Miami Heat: 108 - Milwaukee Bucks: 102
Toronto Raptors: 124 - Charlotte Hornets: 114
Los Angeles Lakers: 115 - Dallas Mavericks: 119
Portland Trail Blazers: 113 - Cleveland Cavaliers: 119

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alperen Şengün, NBA tarihine geçti! Triple double yapan genç pivot... - Spor haberleri
BASKETBOL Alperen Şengün, NBA tarihine geçti!
Fenerbahçe Beko: 79 - Bayern Münih: 71 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe Beko, Bayern'i devirdi
Fenerbahçe Beko Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta ve ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Beko kadrosu
BASKETBOL Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Valencia: 81 - Anadolu Efes: 71 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes, Euroleague'de kaybetti!
Fenerbahçe Alagöz Holding: 91 - Atomeromu KSC: 71 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe Alagöz Holding, kazandı!
Galatasaray, son 16 turuna yükseldi!
BASKETBOL Galatasaray, son 16 turuna yükseldi!
Valencia Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Valencia Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta başlayacak?
BASKETBOL Valencia Anadolu Efes maçı ne zaman?
Paris Basketbol - Türk Telekom: 96-77 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Telekom, Paris'te kayıp
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko: 88-94 (uzt.) | MAÇ SONUCU
BASKETBOL F.Bahçe hasrete Atina'da son verdi!
TOFAŞ - AEK: 82-85 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL TOFAŞ Avrupa'ya veda etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.