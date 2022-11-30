Hırvatistan ve Belçika tur için sahada

NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 116-113'lük skorla mağlup etti ve 10. galibiyetini aldı.

Ligde 4 maç aradan sonra kazanan Dallas'ta Luka Doncic 41 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile triple double yaparken, Tim Hardaway Jr. 22 sayı, 4 ribaund ve Spencer Dinwiddie 14 sayı, 2 asistle mücadeleyi tamamladı. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 32 sayı, 5 asist, Jonathan Kuminga 14 sayı ve Draymond Green 12 sayı ile takımına katkıda bulundu.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Detroit Pistons: 110 - New York Knicks: 140

Dallas Mavericks: 116 - Golden State Warriors: 113

Portland Trail Blazers: 112 - Los Angeles Clippers: 118