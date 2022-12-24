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Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Luka Doncic'in yıldızlaştığı maçta Houston Rockets'ı 112-106 mağlup etti

Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı!
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NBA'e 14 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Mavericks, sezonun 17. galibiyetine, deplasmanda Rockets'ı yenerek ulaştı. Mavericks'te Sloven all-star Doncic, 50 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla bu sezonki en iyi performansına imza attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Rockets'ta Jabari Smith 24 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Green 23 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Kevin Porter 14 sayı kaydetti.

SIXERS, EMBIID VE HARDEN İLE KAZANDI

Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia Sixers, ilk yarıda bir ara 20 sayı geriye düştüğü mücadeleyi, yıldız oyuncularıyla çevirdi ve konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 119-114'lük skorla geçti.

Galibiyet serisi 7 maça çıkan ve 19. kez kazanan Sixers'ta all-star oyunculardan Joel Embiid, 44 sayı ve 7 ribauntla skora büyük katkı verirken, James Harden ise 20 sayı, 21 asist ve 11 ribauntla "triple-double" yaptı. Harden, kariyerinin asist rekorunun yanı sıra triple-double'lı NBA asist rekorlarının sahibi Wilt Chamberlain ve Maurice Cheeks'i de yakaladı.

Bu sezon 15. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı ve 5 asist, Paul George 22 sayı, Norman Powell 21 sayı, 4'er asist ve ribauntla oynadı.

LEBRON'UN SKORER OYUNU GALİBİYETE YETMEDİ

Charlotte Hornets, bu sezonki 9. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 134-130 yenerek elde etti.

Hornets'te PJ Washington 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, LaMelo Ball 23 sayı, 8'er asist ve ribaunt, Terry Rozier 23 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Kelly Oubre 19 sayı ve 5 ribaunt, Gordon Hayward 15 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle takımına galibiyeti getirdi.

Anthony Davis'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Lakers'ta LeBron James 34 sayı ve 8 asist, Austin Reaves 20 sayı, Russell Westbrook 17 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Lonnie Walker 15 sayı, Wenyen Gabriel 13 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.

CEDİ OSMAN'DAN 13 SAYI

Cleveland Cavaliers'ın, konuk ettiği Toronto Raptors'a 118-107 mağlup olduğu maçta sonradan girerek 21 dakika 4 saniye süre alan milli oyuncu Cedi Osman'ın 13 sayı, 2 asist, 1'er ribaunt ve top çalmalık performansı, yenilgiyi engelleyemedi.

Bu sezon 15. galibiyetine ulaşan Raptors'ta Pascal Siakam 26 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, O.G. Anunoby 26 sayı ve 9 ribaunt, Scottie Barnes 25 sayı ve 10 ribaunt, Fred VanVleet 18 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle skora katkı sağladı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 119-114

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 133-113

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 121-109

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 130-105

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 107-118

New York Knicks-Chicago Bulls: 117-118

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 118-100

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 106-112

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 125-128 (uzatmada)

Miami Heat-Indiana Pacers: 108-111

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 120-107

Sacramento Kings-Washington Wizards: 111-125

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 100-125

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 130-134

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