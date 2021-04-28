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Dallas Mavericks'ten Golden State Warriors'a 30 sayı fark

Dallas Mavericks, deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 133-103'lük skorla mağlup etti. Dallas'ta Luka Doncic 39 sayı, 8 asist ve 6 ribaund ile oynadı

Dallas Mavericks'ten Golden State Warriors'a 30 sayı fark
İHA

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 133-103'lük skorla mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 39 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla yıldızlaşırken, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith ve Nicolo Melli de 13'er sayı ile takımının galibiyetinde rol oynadı. Bu sezonki 31. yenilgisin alan Golden State'te ise Stephen Curry'nin 27 ve Mychal Mulder'in 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 104 - Milwaukee Bucks: 114
Boston Celtics: 115 - Oklahoma City Thunder: 119
Indiana Pacers: 112 - Portland Trail Blazers: 133
Toronto Raptors: 103 - Brooklyn Nets: 116
Houston Rockets: 107 - Minnesota Timberwolves: 114
Golden State Warriors: 103 - Dallas Mavericks: 133

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