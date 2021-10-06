Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Damadını öldüren kayınpeder: Kavga sırasında bıçağa çarptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Duygu K.'nın (17) babası Ünal K. (54) tarafından bıçaklanan Sercan Kor (24), hayatını kaybetti. İfadesinde, Kor'un kavga sırasında elindeki bıçağa çarparak öldüğünü iddia eden Ünal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Damadını öldüren kayınpeder: Kavga sırasında bıçağa çarptı
DHA

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi 4915 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sercan Kor, dini nikahla birlikte yaşadığı hamile Duygu K.'nın babası Ünal K. ve kardeşi Savaş K. (16) ile sokakta karşılaşınca tartıştı. Çıkan kavgada Ünal K., yanındaki bıçakla Sercan Kor'u göğsünden yaraladı. Kor, kanlar içerisinde yere yığılırken, baba ile oğul olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, Kor'u özel hastaneye kaldırdı. Kor, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba ile oğul suçlamaları kabul etmedi. Ünal K. ifadesinde, Kor'un kavga sırasında elindeki bıçağa çarparak öldüğünü öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal K. tutuklandı, oğlu Savaş K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pastırma sıcakları ne zaman 2021? Pastırma yazı 2021 ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları hangi ay olur?
GÜNDEM Pastırma sıcakları ne zaman?
İstanbul
GÜNDEM İstanbul
Safer Ayı ne zaman bitiyor? Safer Ayı son çarşamba namazı nasıl kılınır? Safer Ayı nedir?
GÜNDEM Safer Ayı nedir, ne zaman bitiyor?
Asansör boşluğuna düşen kargo görevlisi öldü
GÜNDEM Asansör boşluğuna düşen kargo görevlisi öldü
VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar?
GÜNDEM VGM Burs başvurusu 2021 ne zaman?
Son dakika... Esenyurt'ta evin çatısında yangın çıktı
GÜNDEM Esenyurt'ta korkutan yangın!
YKS 2. ek tercih başladı mı? YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan ek yerleştirme ne zaman?
GÜNDEM YKS 2. ek tercihler ne zaman?
Ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatile (2021-2022) kaç gün kaldı? Kasım ara tatili tarihi
GÜNDEM İlk ara tatile (2021-2022) kaç gün kaldı?
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2021? Kış lastiği zorunlu mu, takmamanın cezası nedir?
GÜNDEM Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Husumetli kavgası cinayetle bitti
GÜNDEM Husumetli kavgası cinayetle bitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.