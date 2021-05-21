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HaberlerGündem3. SayfaDamadını sırtından 4 kez bıçakladı! - Haberler
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Kars'ta korkunç olay! Damadını sırtından 4 kez bıçakladı

Kars'ta Ferhat B., tartıştığı damadı Orhan Tazegül'ü sırtından 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Damadını evde bırakıp, kaçan Ferhat B., polis ekiplerince yakalandı

Damadını sırtından 4 kez bıçakladı! - Haberler
DHA

Olayda Ferhat B., bu sabah evine gittiği damadı Orhan Tazegül ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat B., yanında getirdiği bıçağı damadının sırtına 4 kez sapladı.

DHA'nın haberine göre Tazegül, kanlar içinde yere yığılırken, Ferhat B. de kaçtı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, Tazegül'ü ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Orhan Tazegül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ferhat B. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

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