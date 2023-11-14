Damakları şenlendiren trileçe tarifi! Trileçe nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Trileçe, sütlü tatlı sevenlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Yumuşacık keki ve yoğun sütlü sosu ile damakları şenlendiren trileçe, hem misafirlerinize ikram etmek hem de ailenizle birlikte keyifle yemek için ideal bir tatlı seçeneğidir.