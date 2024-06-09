Damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü

Niğde'nin merkeze bağlı Yarhisar köyünde boşanma aşamasındaki eşi ile bir süredir ayrı yaşayan 32 yaşındaki Ramazan Tüzün, iddiaya göre, içki içtikten sonra çocuklarını almak için kayınpederi Cafer Deniz'in evine gitti.

Tüzün, çocukları vermek istemeyen kayınpederi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Tüzün, kayınpederini bıçakla ağır yaralayıp, geldiği otomobille kaçtı.