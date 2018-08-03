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Damattan takı sırası beklemek istemeyenler için 'online ödeme'

Sehernur Çağlayan ile 31 Ağustos günü yapılacak düğünle dünyaevine girecek Atanail Altınoluk, nişanlısı adına internet sitesi kurdu. Altınoluk, internet sitesinde, düğün davetiyesinin yanı sıra güncel altın fiyatları, düğün yeri, takı için online ödeme, 'Düğüne kaç gün kaldı?' gibi alanlara yer verdi. Düğünde takı sırası beklemek istemeyenler ya da gelemeyecek olanlar, internet sitesindeki online ödeme bölümüne girip, kredi kartlarından istedikleri miktarı ödeyince takı takmış sayılacak

03.08.2018 - 12:16 | Güncelleme: DHA

Denizli'de yaşayan, ses mühendisi ve gazeteci 27 yaşındaki Atanail Altınoluk, 31 Ağustos'taki düğünü öncesi nişanlısı adına internet sitesi kurdu. Altınoluk, sitede, düğüne gelemeyecekler ve takı sırası beklemek istemeyenler için güncel altın fiyatlarının yer aldığı, kredi kartından 9 taksite kadar ödemeyle takı takılması sağlanan linke de yer verdi.

DHA'nın haberine göre bir tekstil firmasında insan kaynakları müdür yardımcılığı yapan 27 yaşındaki Sehernur Çağlayan ile 31 Ağustos günü yapılacak düğünle dünyaevine girecek Atanail Altınoluk, internet sitesi hazırlamaya karar verdi. Altınoluk, düğün öncesi nişanlısı adına internet sitesi kurdu. Bir yandan düğünü için bastırdığı davetiyeleri dağıtan Altınoluk, diğer yandan kurduğu internet sitesiyle düğüne katılacak davetliler için yeri ve zamanını gösteren alanlar oluşturdu. Altınoluk, kurduğu sitede, düğünde takı sırası beklemek istemeyenleri ve takı takmak isteyen; ancak gelemeyecek olanları da düşündü. Altınoluk, internet sitesinde, düğün davetiyesinin yanı sıra güncel altın fiyatları, düğün yeri, takı için online ödeme, 'Düğüne kaç gün kaldı?' gibi alanlara yer verdi. Düğünde takı sırası beklemek istemeyenler ya da gelemeyecek olanlar, internet sitesindeki online ödeme bölümüne girip, kredi kartlarından istedikleri miktarı ödeyince takı takmış sayılacak.

Site için yaklaşık 10 bin TL'lik masraf yapan Atanail Altınoluk, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Örf, adet, geleneklerimize göre davetiyeleri zaten dağıtıyoruz. Ancak böyle bir internet sitesi de kurarak, hem farkındalık yaratmak istedim hem de anılarımızın ve fotoğraflarımızın depolanacağı alan oluşturdum. Düğüne gelen herkes fotoğrafını bu sitede görüp, alabilecek, izleyebilecek" dedi.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 3 dakika önce
    :joy::joy::joy:
  • Misafir 4 dakika önce
    beyrut ta düğüne katıldım.70 bin dolarlık lüks ve harika bir düğündü. adıma davetiye basılmıştı ve sol alt köşede bloom bank hesap numarası vardı.Orada takı adeti zaten böyle .. bizimkiler gibi görgüsüsüzce değil
  • Misafir 14 dakika önce
    “Gelip kalabalık etmeyin “
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