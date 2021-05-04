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HaberlerGündem3. SayfaDAMBILLI CİNAYET! Son dakika: Uykusunda eşi demir çubukla öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet!
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Uykusunda eşi demir çubukla öldürmüştü! İşte istenen ceza!

İstanbul'da, tartıştığı 26 yıllık eşi Hanife Yenisu'yu uyuduğu sırada başına demir çubukla vurarak öldüren Erol Yenisu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Katil zanlısı kocanın bir kurgu dahilinde eşini tasarlayarak öldürdüğü iddianamede yer aldı

DAMBILLI CİNAYET! Son dakika: Uykusunda eşi demir çubukla öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet!
Uykusunda eşini demir çubukla öldürmüştü! İşte istenen ceza!
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AA

İstanbul Pendik'te yaşanan dehşet, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şöyle anlatıldı: 26 yıldır evli olan Hanife Yenisu ile eşi Erol Yenisu arasında uzun süredir geçimsizlik bulunuyordu.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

AA'da yer alan habere göre Hanife Yenisu'nun, 18 Ocak'ta eşi hakkında "hakaret" suçundan şikayetçi olduğu ve talebi üzerine koruma kararı verildiği belirtilen iddianamede, bu duruma öfkelenen sanık Erol Yenisu'nun 2-3 hafta kadar değişik illerde gezdiği, daha sonra tekrar evine dönerek çocukları ve eşi ile birlikte yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

DAMBILIN DEMİRİYLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

İddianamede, sanık Erol Yenisu'nun olay günü çocuklarının evde ağırlık çalışmasında kullandıkları "dambıl" olarak adlandırılan aletin ağırlık takılı olmayan demir çubuk kısmını alarak evinin yatak odasına gittiği, uyuyan eşi Hanife Yenisu'nun kafasına bu demir çubuk ile birkaç kez vurduğu aktarıldı.

KAFASINDA VE YÜZÜNDE KIRIKLAR VARDI

Aldığı darbeler sonucunda kafasında ve yüzünde kırıklar meydana gelen Hanife Yenisu'nun hayatını kaybettiği kaydedilen iddianamede, eşinin öldüğünü anlayan sanık Erol Yenisu'nun ise polis merkezine giderek teslim olduğu bilgisi verildi.

CİNAYETİ KURGU DAHİLİNDE İŞLEDİ

İddianamede, sanık Erol Yenisu'nun olay tarihinden önce 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun'u eleştirdiği mesajların bulunduğu belirtilerek, öldürme eylemini belirlemiş olduğu kurgu dahilinde gerçekleştirdiği ifade edildi.

EŞİNİ TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

"Sanığın olaydan önce eşi ile arasındaki kısa tartışmanın varlığı kabul edilse dahi, bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan sanığın öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği" değerlendirilen iddianamede, bu nedenle sanığın öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin kabulünde zorunluluk bulunduğu aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, sanığın eşini uyku halindeyken kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini gerçekleştirdiği vurgulanarak, sanığın "kendini savunamayacak durumda bulunan eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Erol Yenisu, ilerleyen günlerde Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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