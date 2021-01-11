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Damla Uğurtürk kimdir, ne iş yapıyor? Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk hakkında

Damla Uğurtürk kimdir? Soruları merak konusu oldu. Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'la birliktelik yaşadığı ortaya çıkan Damla Uğurtürk hakkında detaylar haberlerimizde...

Damla Uğurtürk kimdir, ne iş yapıyor? Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk hakkında

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DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Yılmaz Erdoğan’dan 19 yaş küçük olan Damla Uğurtürk, 1986 Ankara doğumlu. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Damla Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınıyor. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.

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