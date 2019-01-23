Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Kahraman (42) kontrolündeki TIR'ın seyir halindeyken, hidrolik hortumunun patlaması sonucu damperi açıldı. Açılan damperi farketmeyen sürücü, kamyonuyla seyrine devam etti.

Bir süre sonra yol üzerinde bulunan yönlendirme tabelalarına çarpan damper, tabelaları yola indirdi. Olay esnasında yıkılan tabelanın, yoldan geçen araçların üzerine düşmemesi olası bir faciayı önledi. İHA'nın haberine göre; tabelanın yıkılmasıyla çıkan gürültünün ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tabela yıkılan yol üzerinde güvenliği sağlarken, belediye ekipleri de enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.