Dan Petrescu: Erzurumspor daha çok hak etti

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu da altı sıraları ilgilendiren önemli bir maça çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün erken olsa da iki takım içinde ölüm kalım maçı diyebiliriz çünkü ligin altında olan iki takımın mücadelesiydi. İlk yarı Erzurumspor'un bizden çok daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Penaltıdan gol atmış ve pozisyon bulamamış olsalar da ilk yarı daha çok istediler. 10 kişi ile bile Erzurumspor gerçekten iyi mücadele etti. Biz bu maçta gerçekten elimizden geleni yapmaya çalıştık ve 1 puan aldık. Bu puan hak ettik mi diye sorabiliriz aslında. Son Alanya maçında 3 puanı hak eden taraf bizdik ama berabere kaldık. Bu maçta da belki Erzurumspor'un bir tık daha hak ettiğini söyleyebilirim. Çok savaştılar ve çok istediler. Bu anlamda 1 puan iyi.''