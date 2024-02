Daniel Amartey: Her pozisyonda oynayabilirim - Beşiktaş Haberleri

Daniel Amartey: Her pozisyonda oynayabilirim Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Daniel Amartey, "Taraftar bizden her zaman galibiyet bekliyor. Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

