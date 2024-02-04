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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Daniel Amartey: Her pozisyonda oynayabilirim - Beşiktaş Haberleri

        Daniel Amartey: Her pozisyonda oynayabilirim

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Daniel Amartey, "Taraftar bizden her zaman galibiyet bekliyor. Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 22:19 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:19
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        "Her pozisyonda oynayabilirim"
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        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu, yaşadıkları sürecin kolay olmadığını söyledi.

        Zor bir sezon geçirdiklerini belirten Amartey, "Futbol böyledir. Bazen kayıplar oluyor, bazen kazanıyorsunuz. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Zor bir sezon geçiriyoruz. Ben elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Çalışıyoruz, birbirimize yardım ediyoruz, iyi idmanlar yapıyoruz. Bu durum tabii ki düzelecek. Yaşadığımız süreç kolay değil. Taraftar bizden her zaman galibiyet bekliyor. Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Görev verilen her pozisyonda oynayabileceğini ifade eden Amartey, "Her pozisyonda oynayabilirim. Önemli olan hocamın benden istediklerini doğru yapabilmek." dedi.

        Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Gana'nın formasını giyen Amartey, "Her maça hazır olmaya çalışıyorum. Afrika Uluslar Kupası'nda maalesef elendik. Buraya döndüm ve odağım artık burası. Beşiktaş'ta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu noktada sağlık ekibimiz ve fizyoterapistlerimiz de bana çok yardımcı oluyorlar. Her maça mümkün olduğunca hazır olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Joe Worrall ile ilgili bir soruya Amartey, "Kendisiyle konuşmadık ama mutlaka o da iyi bir oyuncudur. Ben bireysel olarak takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İyi antrenmanlar yapıyorum, fayda göstermeye ve disiplinimi korumaya çalışıyorum. Hocamız da bana fırsat verdiğinde elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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