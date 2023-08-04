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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Daniel Amartey siftahı yaptı! - Beşiktaş Haberleri

        Daniel Amartey siftahı yaptı!

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 3. ön eleme turuna yükseldi. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, siyah-beyazlı takımdaki ilk mesaisinde golü buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:00
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        Amartey siftahı yaptı!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 3. ön eleme turuna yükseldi.

        Sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı İstanbul'da 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci maçı da 2-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı ve yoluna devam etti.

        Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, siyah-beyazlı takımdaki ilk mesaisinde golü buldu.

        Siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Arnavutluk'ta Tirana deplasmanında çıkan Amartey, Necip Uysal'ın sakatlığı sonrası ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaşlı futbolcu 56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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