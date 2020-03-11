Daniel Craig, GQ dergisinin nisan sayısına poz verdi.

52 yaşındaki oyuncu, vizyon tarihi 10 Nisan olarak planlanırken, koronavirüs nedeniyle 25 Kasım’a ertelenen son James Bond filmi ‘No Time to Die’ hakkında konuştu. Craig, “Daha öncekilerde senaryoyla ilgili çenemi kapatmış ve karışmamıştım. Ama sonra pişman oldum” dedi.

2006 yılından bu yana 007'yi canlandıran Craig, 'No Time To Die'ın kendisinin "kesinlikle" son Bond filmi olacağını söyledi.

Daniel Craig, son kez James Bond karakterini canlandıracağı 'No Time To Die' filmi için gelen teklifi neredeyse reddettiğini, çünkü çekimlerden önce "kendisini fiziksel olarak iyi bir noktada hissetmediğini" ifade etti.