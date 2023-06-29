"SON ZAMANLARDA ÖYLE OLMAMAYA BAŞLADI"

Emekliliğinden önce de özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Daniel Day Lewis, aldığı kararı şöyle açıklamıştı: Bu durumu henüz çözemedim. Yaptığım şeyin değerine inanmam gerekiyor. İnsanın yaptığı iş hayati, hatta karşı konulmaz görünebilir. Ve izleyiciler yaptığım işe inanıyorsa, bu benim için yeterince iyi olmalı ama son zamanlarda öyle olmamaya başladı.